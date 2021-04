Fredy Guarín quebra o silêncio: «É um jogo difícil na minha vida»

Fredy Guarín falou pela primeira vez após o episódio de violência doméstica protagonizado na passada semana, em casa dos pais. O médio do Millonarios agradeceu a todos os que o têm apoiado e ainda defendeu a sua família.





"Quero manifestar à minha família, amigos, seguidores, companheiros e dirigentes palavras de eterno agradecimento pela sua solidariedade e apoio incondicionais perante a minha atual situação pessoal e profissional. Sobre as versões que circulam nas redes sociais sobre o que aconteceu, é importante esclarecer que não são corretas as afirmações que apontam de forma negativa à minha família. Apenas peço um pouco de respeito para eles, em especial para os meus filhos, que não devem sofrer as consequências da exposição pública dos meus atos", começou por dizer o antigo jogador do FC Porto, num comunicado publicado nas redes sociais onde admitiu que vive um momento complicado."Hoje enfrento na minha vida um daqueles jogos difíceis, mas estou certo de que com a ajuda de Deus e de cada um de vós que acreditam em mim vou sair vitorioso. Valorizo do fundo do coração todas as mensagems de encorajamento, que me enchem de esperança para melhorar dia a dia", conclui o jogador, de 34 anos.Recorde-se que no momento da detenção Guarín - que estaria sob o efeito de estupefacientes - empurrou um polícia e saltou da maca quando era levado para uma unidade hospitalar.