Fredy Montero: «Sinto-me abençoado por estar de regresso a Vancouver»

O avançado colombiano Fredy Montero, que rescindiu contrato com o Sporting , assinou pelos Vancouver Whitecaps até 2020, anunciou esta sexta-feira o clube que disputa a Liga norte-americana de futebol (MLS). O internacional colombiano, de 31 anos, que hoje se desvinculou dos leões, regressa ao emblema que representou em 2017, por empréstimo dos chineses do Tiajin Teda, e pelo qual anotou 15 golos em 39 jogos."Vancouver é um lugar especial para mim e para a minha família. Sinto-me abençoado por estar de regresso. Estou pronto para marcar golos e dar tudo pelo clube mais uma vez", afirmou Montero.Já o treinador dos Whitecaps, o luso-canadiano Marc dos Santos, congratulou-se pelo regresso do ex-jogador do Sporting, considerando que a equipa canadiana contratou "um goleador de créditos firmados e uma presença importante no nosso balneário".Fredy Montero cumpria a sua segunda passagem pelo clube 'verde e branco', ao qual chegou na época 2013/14. Após três temporadas saiu rumou aos chineses do Tianjin Teda, que ainda o emprestaram aos Vancouver Whitecaps.Regressou ao emblema de Alvalade em janeiro de 2018, tendo assinado um contrato válido por uma temporada e meia, que poderia ser renovado por mais duas.Em agosto último, Montero assumiu estar a cumprir o "último ano em Portugal dentro e fora dos relvados" , numa mensagem divulgada na rede social Instagram, na qual agradeceu o apoio recebido após um problema de saúde que levou à interrupção da gravidez da sua mulher.Esta época marcou quatro golos, dois na I Liga e outros tantos na Liga Europa, nos 16 jogos em que participou.