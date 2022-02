«Fui tomar banho e quando voltei tinham desaparecido»: jogador de futsal esquecido em Kiev

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogador do Skyup Kiev contou que mandou uma mensagem a um dos futebolistas, a perguntar por que tinha sido deixado para trás. "Ele disse 'tu não estás aqui?' A minha mala estava lá em baixo, passámos o dia inteiro com eles e ninguém pensou em chamar-nos?".De qualquer forma, Jonatan deseja sorte ao grupo de cerca de 40 pessoas, incluindo crianças, que conseguiu sair da cidade e relatou a tensão com a chegada da noite. "Estamos bastante assustados. Espero que consigamos sair também desta loucura."

Os jogadores brasileiros do Shakhtar Donetsk que ontem conseguiram deixar Kiev às pressas esqueceram-se de um compatriota do futsal, que ficou para trás na capital ucraniana.Jonatan Bruno Santiago, de 30 anos, conhecido como Moreno, contou ao 'Globoesporte' que se tinha juntado aos futebolistas na sexta-feira para com eles deixar o país, mas acabou por ser esquecido."Fiquei eu, outro jogador e mais um brasileiro. Ficou também a equipa técnica deles, que são todos italianos. Foram todos embora. Estávamos sempre juntos, mas eles simplesmente esqueceram-se de nós e foram embora", lamentou.Moreno vive em Kiev há seis meses. "Almoçámos às 13h30 e depois subimos, fomos ao quarto para tomar um banho. Quando descemos, por volta das 16h30, simplesmente não havia ninguém".