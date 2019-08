Fundo que financiou a contratação de João Félix pelo At. Madrid prospera

O futebol nunca esteve tão excêntrico e, talvez por isso, seja chamado de desporto-rei. Cada vez mais, os clubes gastam milhares de euros semanalmente em salários de jogadores, para não falar nas transferências, cujos os valores continuam a subir sem parar.Neste mercado de transferências, os clubes ingleses gastaram cerca de 1.5 mil milhões de euros em novos jogadores, enquanto a liga espanhola despendeu, até à data, cerca de 1.1 mil milhões de euros. Mas, com muitos bancos a 'recusarem-se' a reconhecer o valor intangível do maior ativo dos clubes – os jogadores -, algumas equipas começaram a procurar outras alternativas, de modo a encontrar financiamento para os negócios que envolvem muitos milhões de euros, como foi o caso do negócio em torno de João Félix.O fundo '23 Capital' ajudou Atlético Madrid e Barcelona a financiar as contratações de João Félix (126 M€) e Griezmann (120 M€) junto de Benfica e... At. Madrid, respetivamente. "Vejam-nos mais como um banco que levanta as suas próprias linhas de crédito e angariações de fundos, o que nos permite financiar diretamente os vários sectores dos nossos clientes. [...] Com os clubes a quererem explorar financiamentos saudáveis e com a necessidade que têm em investir continuamente em jogadores, estou certo de que vamos continuar a providenciar liquidez para comprar comprar jogadores por muitos anos", atira à ‘Forbes’ Jason Traub, cofundador da financeira que permitiu ao Benfica antecipar cerca de 100 milhões de euros da receita do seu contrato televisivo com a NOS."Possibilitou-os [ao Benfica] pagar o empréstimo obrigacionista ao banco. Foi feito, claramente, para melhorar e equilibrar as contas do clube", afirmou Jason Traub, co-fundador da ’23 Capital’, em entrevista concedida à revista.Este tipo de negócio já tinha sido feito em Portugal, com o exemplo das transferências de Imbula, antigo médio do FC Porto, aquando da mudança do Marselha para o emblema da Invicta e de Bernardo Silva, aquando da saída do extremo português do Benfica para o Monaco.