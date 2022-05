Funeral de Mino Raiola no Mónaco: cerimónia discreta com vários jogadores presentes

O funeral de Mino Raiola teve lugar ontem, no Mónaco, uma cerimónia que a pedido da família foi muito discreta, mas que contou com alguns dos jogadores representados pelo empresário italiano, casos Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland e Gianluigi Donnarumma.Raiola, um dos agentes mais influentes do mundo, morreu sábado, aos 54 anos, depois de ter estado algumas semanas internado num hospital em Milão. A causa da morte não chegou a ser revelada, mas sabe-se que o italiano tinha sido sujeito a uma cirurgia em janeiro.O velório teve lugar na igreja Saint-Charles, o local escolhido para a despedida. Raiola viveu no Mónaco boa parte da sua vida.