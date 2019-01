Futebol turco alvo de reestruturação de 1,8 mil milhões

A indústria do futebol é a última a ser "resgatada" numa altura em que a crise económica tem feito várias vítimas. O futebol turco enfrenta elevadas dívidas depois de os maiores clubes desportivos terem registado prejuízos e se terem endividado para comprar jogadores.

Tendo este contexto em consideração, a associação de bancos turcos e a federação de futebol chegaram a um acordo para se implementar um plano de reestruturação de dívida, no montante total de 11 mil milhões de liras turcas (1,8 mil milhões de euros), dos clubes de futebol, de acordo com a Bloomberg, que cita a agência de informação turca Demiroren. O acordo foi alcançado na sexta-feira. Este segunda-feira, as ações dos clubes estão a disparar.

A reestruturação da dívida vai aumentar a maturidade da dívida para 10 anos, de acordo com a mesma fonte. Os bancos vão elaborar planos para cada um dos clubes de futebol, enquanto a federação vai supervisionar as finanças dos clubes.

A associação dos bancos garante que não será perdoada qualquer dívida aos clubes. Esta é apenas mais uma medida da banca, num contexto económico adverso. Os bancos turcos já reestruturaram cerca de 20 mil milhões de dólares de dívidas depois de a lira ter afundado 28% contra o dólar, em 2018, o que afetou a capacidade das empresas de conseguirem lidarem com os seus encargos, financiarem-se e gerirem o seu dia a dia.

Os gastos com jogadores de topo e as estruturas de controlo opacas levaram a que alguns clubes se endividassem de forma excessiva. A pressão tem aumentado com o apoio do governo, num país que é fanático por futebol e que é liderado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, que foi semi-profissional de futebol na sua juventude.

O Fenerbahce reportou uma dívida de 2,1 mil milhões de liras, em Agosto, o Besiktas de mil milhões. O Galatasaray de 750,8 milhões e o Trabzonspor de 741 milhões. A Bloomberg realça que todos os clubes reportaram prejuízos.

As ações dos clubes estão hoje a disparar em bolsa. O Fenerbahce já esteve a subir quase 8%, o Besiktas mais de 11%, o Galatasaray mais de 10,5% e o Trabzonspor mais de 6%.

Entre os maiores clubes, o Trabzonspor é o que está mais bem classificado na liga turca, seguindo em terceiro lugar, embora não participe em nenhuma competição internacional.

Já o Galatasaray segue em quarto lugar e continua na Liga Europa, sendo o próximo adversário do Benfica nesta competição, com a primeira mão marcada para o próximo dia 14 de Fevereiro.

O Besiktas, de Ricardo Quaresma, segue em sétimo da liga, tendo sido eliminado da Liga Europa na fase de grupos.

O Fenerbahce não está a conseguir bons resultados no campeonato turco, estando em penúltimo lugar. Mas continua na Liga Europa tendo conseguido apurar-se para a próxima fase da competição.



Autor: Negócios