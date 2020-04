Futebolista sueco de 28 anos com coronavírus relata: «Queria arrancar a minha pele»

Embora o novo coronavírus seja problemático em pessoas idosas, nos últimos tempos têm surgido cada vez mais relatos, alguns assustadores, de pessoas jovens infetadas. Foi o caso de Kamal Mustafa, futebolista sueco, de 28 anos, que joga no IK Oddevold (3.ª divisão).





O jogador teve sintomas há várias semanas, começou a ter dores de garganta, perda de paladar e febre alta. No dia 3 de abril chamou uma ambulância, mas mal se lembra de dar entrada no hospital de Gotemburgo."Foi aí que o inferno começou. Não me lembro de nada sobre minha chegada, apenas por querer arrancar minha pele porque estava com muito calor. As enfermeiras observavam-me a cada hora. Nunca vi tantas seringas e agulhas na minha vida. Eu estava tão doente...", relata Kamal Mustafa ao jornal 'Gotenborgs-Posten'."Olhei para a direita e vi que as pessoas estavam usar ventiladores. Olhei para a esquerda: o mesmo. Foi então que entrei em pânico. Geralmente não tenho medo de nada, mas vi todas aquelas pessoas, médicos, enfermeiros e anestesistas... Nunca experimentei algo tão assustador", acrescentou.Após três dias nos cuidados intensivos, sua condição física estabilizou, mas o futebolista ainda está em observação no hospital, com oxigénio.