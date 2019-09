Futre elogia João Félix mas não quer "desrespeito" para com Ronaldo

Esta quarta-feira Atlético Madrid e Juventus defrontam-se na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e os holofotes estão virados para dois futebolistas portugueses: João Félix, do lado dos colchoneros, e Cristiano Ronaldo, na vecchia signora.Aproveitando este duelo da Champions, o jornal italiano 'Corriere della Sera', falou com o antigo internacional português, comentador da CMTV e embaixador do Atlético Madrid, Paulo Futre, que deixou elogios ao jovem avançado português, de 19 anos, que este verão se transferiu do Benfica para o plantel às ordens de Simeone, mas lembrou que ainda falta muito para se poder comparar a Cristiano Ronaldo."O que ele [João Félix] fez em Portugal em seis meses mostra que é um campeão. Pode ocupar o trono de melhor jogador português, quando o Cristiano Ronaldo decidir parar. O Félix pode ganhar a Bola de Ouro um dia, mas dizer que pode ganhar cinco como fez o Cristiano é um desrespeito para com um fenómeno de 34 anos", referiu.