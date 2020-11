Futre, o Porsche amarelo e Mbappé: «Como seria se tivesse ganhado a Champions de 2018...»

Paulo Futre lembrou no Instagram a famosa história do Porsche amarelo, que lhe foi oferecido por Jesús Gil quando assinou pelo Atlético Madrid. O antigo internacional português recorda que tinha acabado de ganhar a Liga dos Campeões com o FC Porto e deixa no ar a pergunta: o que teriam oferecido a Mbappé se o Monaco tivesse ganho a Champions em 2018?





"Se só houvesse um Porsche amarelo, ficavas com ele ou recusavas?Muitos de vocês já conhecem a história. Depois de ganhar a Champions de 87 com o FC Porto, o Bayern Munique estava muito interessado em mim. Imaginem a expectativa com Mbappé se tivesse ganho a Champions com o Monaco em 2018.Tinha tudo pronto para assinar com o Inter quando de repente apareceu Jesús Gil a triplicar a proposta. Um valor recorde para a época. E ele nem tinha equipa! Era um candidato às eleições do Atlético Madrid.Além do salário escandaloso, ofereceu-me uma casa com piscina e um Porsche. Como é que alguém podia dizer-lhe que não? Muito menos um miúdo de 21 anos criado no meio da pobreza.A única condição que me colocou foi que fosse nessa tarde com ele no seu avião privado para me apresentar como bandeira eleitoral. Telefonei ao meu pai. Foi a chamada mais importante da minha vida e a que me deixou mais orgulhoso. 'Pai, se tudo correr bem, não vais ter de trabalhar mais.'Durante a viagem comecei a ter dúvidas. 'E se este louco não ganha as eleições?' Assim que aterrámos disse-lhe que queria o carro. Se ele não ganhasse as eleições ao menos eu teria um carrão.Ele hesitou mas eu fui firme: ou dava-me o carro naquele momento ou não haveria Futre para ninguém. Fomos a um concessionário e o único que havia para entrega imediata era um... Porsche amarelo.Nunca tinha visto um carro amarelo, muito menos um desportivo. Não sabia o que dizer. Tinha muitas dúvidas. Pinto da Costa, o eterno presidente do FC Porto que sempre considerei como um pai, disse-me: 'Paulinho o carro é muito bonito'.Nessa noite fui apresentado na Jácara (sim, numa discoteca!) como contratação-estrela. Pouco tempo depois vestia a camisola vermelha e branca na melhor equipa do Mundo.O meu pai não voltou a trabalhar.Viva o Atleti!!!!!"