Futre sobre Maradona: «Hoje descansa em paz o maior entre os maiores»

O português Paulo Futre reagiu hoje à morte de Diego Armando Maradona, considerando que foi "o maior entre os maiores" do futebol mundial, num curto comentário publicado na rede social Instagram.

"D10S voltou ao céu. Hoje descansa em paz o maior entre os maiores. Se me perguntam o que é o futebol, o futebol eras tu, Diego. Diego Armando Maradona", escreveu Paulo Futre, como legenda de uma fotografia em que aparece ao lado do astro argentino.

Maradona faleceu hoje, aos 60 anos, vítima de paragem cardiorrespiratória, tendo a notícia sido avançada pelo jornal Clarín, da Argentina, posteriormente confirmada pela Federação Argentina de Futebol (AFA).

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu hoje na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.