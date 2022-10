Gabriel Heinze perto de assumir o comando técnico do Newell's Old Boys, dizem argentinos

Gabriel Heinze, antigo internacional argentino e jogador do Sporting na temporada 1998/99, está muito perto de assumir o comando técnico do Newell's Old Boys, clube onde iniciou e terminou a carreira como futebolista profissional. A informação foi avançada pelo jornalista argentino Joaquín Bruno, da 'TyC Sports', que deu ainda conta que a confirmação oficial deverá acontecer "nas próximas horas".

Com mais de 70 internacionalizações pela Argentina, Gabriel Heinze colocou um ponto final na carreira de futebolista em 2014, precisamente no Newell's Old Boys, depois de passagens por clubes como Valladolid, Sporting, Paris SG, Manchester United, Real Madrid, Marselha e Roma.

Gabriel Heinze iniciou o percurso como treinador principal na época seguinte, em 2015, tendo orientado o Godoy Cruz em apenas 11 jogos oficiais, onde obteve três vitórias. Em 2017, assumiu o comando do Argentinos Juniors em apenas um jogo oficial, tendo nos três anos seguintes somado 65 jogos como treinador principal do Vélez Sarsfield. Em 2021, teve a sua primeira experiência como técnico fora da Argentina ao leme dos norte-americanos do Atlanta United, da MLS, onde somou apenas quatro triunfos em 17 encontros. Saiu do clube pela sequência de maus resultados e está, desde julho, sem clube.