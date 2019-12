Gaitán vai ser reforço do Boca Juniors em janeiro

Nico Gaitán é reforço do Boca Juniors. A confirmação foi dada pela vice-presidente Christian Gribaudo.





"Posso confirmar que temos um acordo com o Nico Gaitán, um jogador formado no clube e com o nosso ADN. Fico muito feliz por poder dizer que ele vai ser nosso jogador a partir de janeiro", revelou Gribaudo.O argentino, de 31 anos, chegou ao Benfica em 2010 precisamente do Boca Juniors. Saiu da Luz para o At. Madrid em 2016, tendo passado ainda pelo chineses do Dalian Yifang e Chicago Fire, da MLS.