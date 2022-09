Galatasaray anuncia cinco reforços, entre eles Icardi e Mata: até salários foram revelados

Mauro Icardi transferiu-se a título de empréstimo do PSG, com os franceses a pagaram 6 dos 6.75 milhões de euros que o avançado italiano recebe anualmente em salários, valor correspondente a quase 90% dos encargos financeiros do avançado de 29 anos. Já o Galatasaray irá encarregar-se dos restantes 750 mil euros.

Minutos depois do primeiro 'grande' anúncio deste último dia de mercado de transferências na Turquia, o Galatasaray informou os seus adeptos da transferência de Yusuf Demir, ex-Rapid Vienna que na última temporada esteve emprestado ao Barcelona. O clube de Istambul anunciou que o jovem internacional austríaco, de apenas 19 anos, assinou por quatro temporadas, num negócio que custou ao clube turco 6 milhões de euros, que serão pagos em cinco parcelas. Neste anúncio ficou ainda revelado o salário que o jogador irá auferir no primeiro ano (650 mil euros), com este valor a ser aumentado em 100 mil euros por temporada até ao final do contrato (2025/26).

Mathias Ross Jensen, ex-Aalborg, é o nome que se segue nesta lista de reforços de última hora do Galatasaray. De acordo com o que foi detalhado pelo clube turco nas redes sociais, a transferências do defesa dinamarquês de 21 anos ficou fechada por 1.75 milhões de euros, um "valor que será pago em quatro parcelas igualmente distribuídas por duas temporadas". O jogador natural de Aalborg vai receber 400 mil euros anuais de salário.

Mas a noite de novidades do Galatasaray não se fica por aqui. Milot Rashica, extremo direito do Norwich, também vai reforçar a turma de Istambul, embora a título de empréstimo válido até ao final da temporada, com o jogador a receber 1.5 milhões de euros de salários por um ano.

Um dos outros nomes grandes da noite ficou guardado para o final. Juan Mata, internacional espanhol que estava livre no mercado depois de ter terminado contrato com o Manchester United na última temporada, assinou um contrato válido por uma temporada com o Galatasary. O clube de Istambul esclarece que o existe a opção de as duas partes prolongarem o vínculo por mais um ano no final de 2022/23, com o experiente criativo esquerdino a receber 1.9 milhões de euros por ano.