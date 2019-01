Galatasaray está a negociar empréstimo de Mitroglou com o Marselha

O Galatasaray, adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa, está a negociar com o Marselha o empréstimo do avançado internacional grego Kostas Mitroglou, informou esta quinta-feira o campeão turco, em comunicado."As negociações com vista à contratação temporária de Konstantinos Mitroglou com o Marselha já foram iniciadas", indicou o Galatasaray, que ainda procura um substituto à altura do francês Bafétimbi Gomis, transferido para o Al Hilal, no dia em que encerra o mercado de transferências.Mitroglou, de 30 anos, que representou o Benfica entre 2015 e 2017, tendo marcado 52 golos em 88 jogos, está a ter uma segunda época pouco produtiva no Marselha, com apenas três tentos marcados em 20 encontros disputados no clube francês.O Galatasaray, que ocupa o segundo lugar do campeonato turco, defronta o Benfica em 14 de fevereiro, em Istambul, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, deslocando-se a Lisboa uma semana mais tarde, em 21, para disputar o segundo encontro com a equipa encarnada.