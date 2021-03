Galatasaray rescinde com Younes Belhanda após críticas do internacional marroquino

O futebolista internacional marroquino Younes Belhanda foi despedido do Galatasaray, com o clube turco a comunicar esta quarta-feira a rescisão unilateral do contrato com o médio, após este ter criticado os seus dirigentes.

Em comunicado, o Galatasaray informa que o contrato foi "rescindido de maneira unilateral" e acusa o jogador de "prejudicar a reputação" do clube e de insultar os seus dirigentes.

A situação foi desencadeada após o empate 2-2 no domingo entre o Galatasaray e o Sivasspor, em jogo do campeonato turco, levando Belhanda a manifestar-se aos microfones da televisão em relação ao estado do relvado.

"Os dirigentes têm de encontrar soluções, até o relvado do nosso campo de treino está em melhor estado. Ao invés de estarem obcecados pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo que diz a imprensa, ocupem-se do relvado", terá dito o jogador.

No Galatasaray, o médio, de 31 anos, cumpria a quarta época, depois ter representado o Schalke em 2015/16 e o Nice em 2016/17, por empréstimo do Dínamo Kiev. Antes, jogou nos ucranianos, mas também no Montpellier, clube da sua formação.