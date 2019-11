Gallardo revela 'onze' do River Plate para a final da Libertadores diante do Flamengo

O encontro decisivo entre o Flamengo de Jorge Jesus e o River Plate, a contar para a final da Libertadores, realiza-se este sábado, mas o Marcelo Gallardo, treinador do emblema argentino, não quis esperar para o dia da partida para lançar o 'onze' inicial. Aliás, fê-lo nesta sexta-feira, na conferência de imprensa antes do jogo."Ter a chance de voltar a uma final depois de ter ganho o ano passado é um privilégio imenso. Vamos defrontar um grande rival mas temos experiência do que já vivemos. Não vivemos da história porque temos o objetivo de ser competitivos também este ano. Todas as finais são difíceis e não comparo com a anterior. Este rival é diferente, tem as suas qualidades e, depois de 38 anos, vai voltar a uma final. Os seus adeptos estão muito entusiasmados e esta posição fortalece-nos porque estamos no lugar que merecemos. Somos os últimos campeões da América", afirmou Marcelo Gallardo.O técnico do River Plate espera que o jogo diante da equipa orientada por Jorge Jesus seja "um grande espetáculo", revela estar ciente do "potencial" do adversário, mas afirma que o Flamengo não tem defrontado equipas com a qualidade dos argentinos."Espero um grande espetáculo amanhã. As finais podem, por vezes, ser muito renhidas. Veremos quem estará melhor para marcar o primeiro golo. Preparamos os jogos sempre com a mesma intensidade, temos trabalhado muito bem esta semana. Conheço o potencial do Flamengo, mas não têm defrontado uma equipa como o River", alertou."É um treinador muito conhecido. Tem uma longa experiência. Tem uma ideia de jogo num curto período no Flamengo. A equipa encontrou uma qualidade diferente à que tinha. Graças à qualidade dos jogadores e à ideia do seu treinador. Somos candidatos. O rival terá que demonstrar que é melhor do que nós", frisou.Posto isto, o 'onze' inicial do River Plate frente ao Flamengo será o seguinte: Armani, Montiel, Martinez Quarta, Pinola e Casco; Nacho Fernández, Palacios, Enzo Pérez, De La Cruz, Borre e Suárez.