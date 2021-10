«Ganhava 50 euros por semana, não saía nem para beber café»: o duro relato de jogador argentino em Espanha

Franco Russo tem 26 anos, é jogador do Maiorca e está em Espanha desde 2015. E estes anos foram tudo menos fáceis, como conta à 'Marca'.





Os problemas começaram logo que chegou a Espanha. "Um dia disseram-me que ia assinar um contrato de quatro anos e no seguinte que o treinador já não me queria mais. Estava a viver sozinho em Madrid, num quarto", refere, acrescentando mais um episódio lamentável."Deixaram-me num hotel e no dia seguinte deveria vir-me buscar o diretor desportivo. Esperei o dia todo e à noite ele ligou-me a dizer que se tinha esquecido. Por sorte, um dos membros do corpo técnico desse clube era amigo de um do Tamarite e aí tive que decidir se iria lá fazer testes ou voltava para a Argentina."Franco Russo acabou por ficar no Tamarite mas vivia com grandes dificuldades financeiras. "Ganhava 50 euros por semana. Terminava os jogos e pagavam-ne 50 euros e a casa. Ia ao Mercadona com a calculadora na mão. Não saía de casa nem para beber café", acrescenta.