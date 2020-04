Garrafas individuais e máscaras até entrar em campo: eis o plano da Liga sul-coreana

A liga sul-coreana de futebol vai arrancar no próximo dia 8 de maio, com a realização de jogos à porta fechada, tal como foi anunciado esta sexta-feira após reunião, em Seul, entre os organizadores da competição e representantes dos clubes.





Hoy se jugó un amistoso de la Liga Coreana. Algunas medidas:



- Jugadores con guantes y los tiran al ingresar al campo de juego.



- Botellas individualizadas para cada integrante.



- El que no juega, con tapabocas.



- La entrevista con distanciamiento (periodista ndaha'éi gente)

Contudo, um dia antes de ser tomada esta decisão, houve lugar para um ensaio-geral: um jogo particular entre um particular entre o Incheon e o Suwon, que se realizou à porta fechada, com várias medidas de proteção, por precaução ao novo coronavírus.Através de uma publicação de um jornalista da 'ABC Cardinal' no Twitter, é possível verificar a entrada de jogadores em campo com máscaras e luvas - que posteriormente retiraram antes do início do jogo -, garrafas individuais para cada um dos atletas e ainda uma área destinada à habitual 'flash-interview' pós-jogo, desta feita, na bancada do estádio.Relembre-se que o campeonato sul-coreano de futebol deveria ter começado no passado dia 29 de fevereiro, mas acabou por ser suspenso, devido à pandemia de Covid-19, tal como sucedeu com a esmagadora maioria dos eventos desportivos mundiais.