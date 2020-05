Gascoigne bebeu três dias e foi jogar contra Maradona depois de uma conversa surreal no túnel

"Paul Gascoigne e Diego Armando Maradona juntam-se e...": dito assim parece o início de uma anedota mas não é. O facto é que os dois génios do futebol que viveram (e vivem...) de mãos dadas com a polémica dentro e fora de campo têm histórias hilariantes e, agora, o ex-jogador inglês contou uma delas que envolveu os dois num jogo no Ramón Sánchez Pizjuán.





"Lembro-me de um jogo particular contra o Sevilha, do Maradona, em Espanha, depois de ter estado três dias seguidos a beber na Disneyland. No túnel de acesso aos balneários digo ao Diego que estava de rastos. Ele respondeu-me 'não te preocupes, eu também'", recordou Gascoigne ao 'The Athletic'.O jogo a que o antigo jogador se refere disputou-se a 10 de novembro de 1992, época em que Maradona vestou a camisola do Sevilha, encontro que acabou com um empate a um golo: Pineda marcou o golo para os espanhóis e Gascoigne fez o tento que deu a igualdade.