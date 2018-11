Gastón Giménez ficou esquecido no hotel

No particular entre Argentina e México, a seleção alviceleste saiu vencedora, por 2-0, mas ainda antes do encontro protagonizou um episódio bem caricato. É que a comitiva argentina deixou o hotel onde estava hospedada... sem um dos jogadores.Gastón Giménez foi quem ficou esquecido no hotel em Mendoza. Só quando a alviceleste chegou ao Estádio Malvinas Argentinas é que os jogadores e staff técnico se deram conta de que faltava alguém. O médio, de 27 anos, havia avisado um membro da equipa técnica de que iria tomar banho, só que o recado foi esquecido e a comitiva arrancou mesmo para o estádio sem o jogador do Vélez Sarsfield.Tendo em conta a situação, os responsáveis das pampas apressaram-se para que Giménez pudesse ir ter com a equipa ao estádio, e isso aconteceu de forma muito rápida.A Federação enviou um automóvel até ao hotel para transportar o jogador, que ainda chegou ao local a tempo do início da partida.Já sem qualquer contratempo, o médio aqueceu com os restantes colegas de equipa e até teve oportunidade de se estrear pela seleção principal da Argentina... mesmo alinhando durante pouco tempo.Giménez, que tinha sido apontado por muita gente como uma surpresa na convocatória do técnico Lionel Scaloni, entrou em campo apenas aos 88’, quando o jogo já estava resolvido e completou a 1ª internacionalização. Um dia que não irá decerto esquecer.