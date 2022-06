Gedson Fernandes: «Já faz algum tempo que eu queria vir para o Besiktas»

Gedson Fernandes foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Besiktas, clube que terminou a última edição do campeonato turco na 6.ª posição. Em declarações ao meios do emblema de Istambul, o médio português de 23 anos assumiu que já desejava a mudança na carreira há "algum tempo", revelando ainda o número que irá utilizar na camisola, bem como o facto de começar a aprender o idioma do país.

"Estou a sentir-me bem. Já faz algum tempo desde que eu queria vir para cá. Agora que estou finalmente cá, só quero desfrutar", começou por dizer o internacional sub-21, recusando-se a comentar se o atual sistema tático utilizado pela equipa [o 3-4-3] irá beneficiar as suas qualidades. "Não posso dizer muito sobre este tema. Estou aqui para ajudar a equipa, para deixar os adeptos felizes e ajudar o clube."

Já sobre o número que irá utilizar no dorsal, Gedson Fernandes não teve novidades para dar. "Vou continuar com o mesmo número, é algo que eu não consigo mudar. É o 83", assumiu, antes de deixar uma mensagem para os adeptos do Besiktas. "Não sei realmente o que dizer-lhes, mas o que posso dizer é que estou muito entusiasmado por vê-los. Espero que mantenham o apoio à equipa como sempre fazem, por isso estou muito, muito, muito entusiasmado por começar a jogar, por vê-los nos treinos e também no estádio", atirou.

Planos para o futuro

"Não posso dizer muito sobre isto porque eu quero desfrutar todos os dias e todos os minutos, por isso não quero olhar muito para o meu futuro. Quero desfrutar e aproveitar todos os momentos aqui no clube."

Vais aprender turco e a tocar piano?

"Sim, eu quero aprender turco porque penso que poderá ser muito bom para mim, mas quanto ao piano as coisas complicam-se pois eu não sei tocar", finalizou.