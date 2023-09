Gedson Fernandes renova com o Besiktas: «Estou pronto para dar tudo em campo»

Gedson Fernandes: “Savasçi ruhum hep sahada olacak”



Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Gedson Fernandes arasindaki sözlesme, 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatilmistir.



Baskanimiz Ahmet Nur Çebi, sözlesme yeniledigimiz futbolcumuz Gedson Fernandes’e yeni dönemde basarilar… pic.twitter.com/NDmEfITbYc — Besiktas JK (@Besiktas) September 13, 2023

O Besiktas anunciou esta quarta-feira que Gedson Fernandes prolongou o contrato até 2027 com o emblema turco. O antigo jogador do Benfica está no clube desde a época passada, tendo marcado três golos e feito seis assistências nos 36 jogos em que participou."Estou muito feliz por ter renovado o meu contrato e orgulhoso por fazer parte do Besiktas. Espero que sejamos bem-sucedidos em todas as competições. Estou pronto para dar tudo em campo", começou por afirmar em declarações aos meios oficiais do clube. "Todos os jogos do campeonato são difíceis. Temos de disputar cada um com a mesma serenidade. Temos dados boas indicações desde o início da época. Vamos lutar por uma vitória contra o Trabzonspor. Espero que seja um bom jogo", confessou.Questionado sobre o apoio dos adeptos turcos, Gedson Fernandes afirmou que vai continuar a dar o seu melhor: "As impressões positivas que os nossos adeptos têm sobre mim deixam-me muito feliz e motivado. Prometo-lhes que jogarei com ambição e motivação enquanto vestir a camisola do Besiktas. Darei o meu melhor para ganharmos todos os jogos. O meu espírito de equipa estará sempre em campo".