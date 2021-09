Genitais da alegada vítima sem leões: Rúben Semedo é hoje presente a juiz

O exame forense realizado à jovem de 17 anos alegadamente violada por Rúben Semedo e um agente artístico de 40 anos não detetou, de acordo com o ‘Newsbomb’, quaisquer lesões nas zonas genital e anal. Este deverá ser um argumento a esgrimir pelo central do Olympiacos, que clama inocência e é hoje, a partir do meio-dia, interrogado por um juiz, ficando depois a saber as medidas de coação que lhe serão aplicadas.





O ‘Newsbomb’ publicou partes do relatório. O que se concluiu? "Não foram encontradas feridas, hematomas ou lesões recentes nos genitais nem no ânus", escrevem os peritos no documento, dando conta, por outro lado, da existência de dois hematomas no tronco da alegada vítima: "Poderão ser resultantes de uma pancada ou de um choque com uma superfície dura. A abrasão poderá ter sido causada por um objeto aguçado. Estas lesões poderão ter sido provocadas na altura do alegado incidente."O advogado de defesa voltou a clamar a inocência de Rúben Semedo, que está detido desde domingo. "Vamos comparecer amanhã [hoje] em tribunal e ficar a saber qual é a decisão. O meu cliente está inocente e isso será provado. Não há qualquer lesão na zona genital, o que indica não ter existido uma violação", disse Stavros Georgopoulos, clarificando a questão da idade da alegada vítima: "De acordo com a Lei, ela já está numa idade em que pode tomar decisões a nível sexual. Portanto, não se coloca a questão do crime de sedução."O testemunho da alegada vítima foi detalhado pela imprensa grega. "O segundo homem [agente artístico] acordou-me e começou a incomodar-me. Gritei-lhe: ‘Não! Deixa-me!’ Mas violou-me! O Semedo abriu a porta do quarto, viu-nos e saiu. Comecei a chorar e o Semedo voltou. ‘Tu querias!’, disse. Deu-me um urso da filha e referiu: ‘Acalma-te, nada sucedeu’. Trancou a porta e violou-me!"