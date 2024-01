Georgiy Sudakov conquista dois prémios de Jogador do Ano de 2023

Georgiy Sudakov, jovem médio ucraniano de 21 anos do Shakhtar Donetsk, foi esta quarta-feira distinguido com o prémio de Melhor Jogador da Liga ucraniana, uma votação levada a cabo pelos treinadores dos clubes que atuam no campeonato.Georgiy Sudakov foi um dos grandes destaques da campanha dos 'mineiros', que conquistaram o título nacional ucraniano pela 14.ª vez no seu historial, com um total de cinco golos e 11 assistências em 39 jogos disputados na época transata.O bom desempenho do jovem médio mereceu elogios de Fernando Valente, ex-treinador da equipa B do Shakhtar Donetsk. "Não é a primeira vez que digo que ele será um bom investimento para clubes como o Man City, Barcelona, Bayern e Liverpool. A sua capacidade de decisão sob pressão é algo de excecional", atirou, em declarações numa entrevista à 'SportItalia'.Além disso, Sudakov foi também distinguido com o prémio de Jogador do Ano do Shakhtar Donetsk, isto enquanto a equipa realiza um estágio em Antalya, na Turquia. Esta distinção já foi anteriormente atribuída a atletas como Mikhailo Mudryk, agora no Chelsea, ou Anatoliy Turbin, atualmente guarda-redes do Benfica."É muito bom juntar-me a nomes como os de Mikhailo e Anatoliy nesta lista. Quero agradecer aos adeptos, porque foi através dos votos deles que consegui ganhar este prémio, e a toda a minha equipa, este prémio também é deles", agradeceu o jovem.