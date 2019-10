Georgy Dermendzhiev é o novo selecionador de futebol da Bulgária

Georgy Dermendzhiev foi esta segunda-feira nomeado como o novo selecionador da Bulgária, anunciou a Federação Búlgara de Futebol, depois dana semana passada.Balakov, que estava no cargo há menos de cinco meses, demitiu-se na última sexta-feira depois dos incidentes racistas que ocorreram no jogo entre Bulgária e Inglaterra, que os ingleses venceram por 6-0."Georgy Dermendzhiev é o novo treinador da equipa nacional búlgara", revelou hoje o vice-presidente da Federação, Yordan Lechkov, à página sportal.bg.Dermendzhiev, de 64 anos, levou o Ludogorets à conquista de três campeonatos búlgaros consecutivos (de 2015 a 2017). O último clube que orientou foi o Levski de Sófia.A seleção búlgara ocupa o último lugar do grupo A de qualificação para o Euro2020, com três empates e quatro derrotas. A 17 de novembro, jogará o seu último encontro de qualificação, frente à República Checa.