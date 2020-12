Futebol de luto: Gerard Houllier morre aos 73 anos

Gerard Houllier, antigo treinador do Liverpool entre outras equipas, morreu esta segunda-feira aos 73 anos. A informação foi avançada pelo 'L'Équipe'.





Houllier faleceu um dia depois de regressar a casa após ter sido submetido a uma nova operação ao coração num hospital de Paris.Os problemas cardíacos de Houllier começaram a 13 de outubro de 2001 precisamente antes de um jogo do Liverpool. Houllier continou a treinar durante mais uma década, tendo de abandonar o Aston Villa em 2010/11 por esses motivos.Nas redes sociais já há muitas homenagens ao treinador francês, que também orientou os Bleus. "Oh, não! Gerard Houllier morreu. Uma das pessoas mais inteligentes, calorosas e adoráveis do futebol", escreveu Gary Lineker.