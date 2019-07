Gerson exclui Dínamo Moscovo

Depois do Génova, Gerson rejeitou o Dínamo Moscovo. O médio brasileiro, de 22 anos, referenciado pelo FC Porto como alvo potencial neste mercado de transferências, não vai jogar naquele emblema russo.

De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal junto de fonte próxima ao jogador, a possibilidade de Gerson jogar no Dínamo Moscovo caiu por terra e o Flamengo, de Jorge Jesus, não será o próximo destino, pois o médio quer continuar a jogar na Europa. Até ao momento, não se conhecem avanços concretos do FC Porto por Gerson.