Gianni Infantino: «A morte de Sinisa Mihajlovic é uma grande perda para todos nós»

Gianni Infantino, presidente da FIFA, endereçou esta sexta-feira "as mais profundas condolências" à família e entes queridos de Sinisa Mihajlovic, antigo treinador que morreu hoje com 53 anos."Estou profundamente triste ao saber da morte de Sinisa Mihajlovic, um dos jogadores e treinadores mais reconhecidos do futebol sérvio. Em campo, os seus livres encarnavam a paixão e dedicação pela beleza do jogo, que deixaram uma marca indelével no mundo do desporto. A sua morte é uma grande perda para todos nós. As nossas mais profundas condolências vão para a sua família e entes queridos neste momento difícil", pode ler-se no comunicado emitido pelo líder da FIFA.