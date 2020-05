Giggs e a saída de Beckham para Madrid: «Eram caprichos a mais, discutia semana após semana»

No verão de 2003, David Beckham protagonizou uma mediática transferência do Manchester United para o Real Madrid. Ryan Giggs, na altura companheiro de equipa do inglês, entende que a saída foi o melhor desfecho para todas as partes.





O galês revela que relação com Alex Ferguson estava a deteriorar-se de dia para dia desde o famoso episódio em que o treinador escocês pontapeou uma bota no balneário, após uma derrota com o Arsenal, atingindo, involuntariamente, o jogador no sobrolho."A relação entre os dois nunca mais foi a mesma depois desse episódio. Discutiam semana após semana. O Beckham tinha caprichos a mais e aquele era o momento ideal", salientou Giggs, em declarações reproduzidas pela 'bein Sports'.O antigo jogador admite que também teve problemas com Ferguson. "Discuti com ele muitas vezes. Fui suspenso sem receber ordenado umas seis ou sete vezes. Nem sempre é fácil estar no balneário depois de um jogo e ouvir que não jogámos nada. Isso eu não engolia! Depois, mudou a sua atitude e eu gostei, mas continuou sempre a multar-me para mostrar quem é que mandava", explicou.