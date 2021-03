Gignac revela que o Valencia tentou contratá-lo com um presunto: «Dá vontade de aceitar...»

André Pierre-Gignac contou numa entrevista à rádio RMC Sport que antes de aceitar o convite do Marselha, o Valencia enviou-lhe presunto, por avião, no sentido de o convencer a assinar pelo clube espanhol.





"Antes de assinar pelo Marselha, recusei o Valencia e o Liverpool. O Valencia tentou convencer-me enviando um bom presunto por avião. Dá vontade de aceitar um bom presunto ibérico, mas recusei. Era na época em que lá estavam o Emery e o Mathieu, escolhi o Marselha", contou o avançado de 35 anos, que agora veste as cores do Tigres, no México.O jogador disse ainda que gostava de voltar ao Marselha - onde esteve cinco épocas - não como jogador, mas sim como treinador.