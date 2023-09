Gil Dias cedido ao Legia Varsóvia até ao final da temporada

O Estugarda emprestou Gil Dias ao Legia Varsóvia até ao final da temporada. "Quando fiquei a saber que o Legia me queria fui logo ler coisas sobre o clube e a cidade. Conversei também com o meu amigo Yuri Ribeiro [central do Legia]. Fiquei a saber que é um clube grande e, como tal, estou muito contente por aqui estar", frisou o extremo de 26 anos, acrescentando: "Possuímos uma grande equipa e podemos ter pela frente uma época recheada de êxitos. Quero ganhar o campeonato, creio que esse é o objetivo mais importante do Legia. Além disso, gostaria de ir o mais longe possível na Liga Conferência. Quero contribuir com golos e assistências."

Jacek Zielinski



"Gil Dias ma duza jakosc indywidualna i potencjal na zostanie jeszcze lepszym pilkarzem."



