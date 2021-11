Globe Soccer Awards: Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Rúben Dias nomeados para melhor jogador

O 'Globe Soccer Awards' anunciou os nomeados para melhor jogador do ano e há três portugueses na corrida: Rúben Dias (Manchester City), Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo (Manchester United). O jogador do City está também na lista de candidatos a melhor defesa.Na edição do ano passado, Cristiano Ronaldo foi distinguido como 'Jogador do Século).César Azpilicueta (Chelsea)Rúben Dias (Man. City)Jorginho (Chelsea)Robert Lewandowski (Bayern)Lionel Messi (PSG)Mohamed Salah (Liverpool)Karim Benzema (Real Madrid)Gianluigi Donnarumma (PSG)Harry Kane (Tottenham)Romelu Lukaku (Chelsea)Thomas Müller (Bayern)Marco Verratti (PSG)Federico Chiesa (Juventus)Bruno Fernandes (Man. United)N'Golo Kanté (Chelsea)Marquinhos (PSG)Neymar Jr. (PSG)Kevin De Bruyne (Man. City)Erling Haaland (B. Dortmund)Joshua Kimmich (Bayern)Kylian Mbappé (PSG)Cristiano Ronaldo (Man. United