'Goal' avança que Jorge Jesus mantém o sonho de comandar a seleção brasileira

O portal brasileiro 'Goal' avança esta quinta-feira que Jorge Jesus, atual treinador do Fenerbahçe, mantém o sonho de comandar a seleção brasileira, um cargo que ficou vago após a saída de Tite na 'ressaca' da eliminação da canarinha nos quartos de final do Mundial do Qatar.

Segundo a mesma fonte, o contrato que o experiente técnico luso tem com o clube turco não seria um problema caso recebesse o convite por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).