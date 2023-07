Golaço de Dalot não impediu derrota do Manchester United frente ao Borussia Dortmund

O Dortmund derrotou, na madrugada desta segunda-feira, o Manchester United (3-2), em jogo de pré-temporada disputado em Las Vegas. As duas equipas estão a preparar a nova época nos EUA.Diogo Dalot, titular na equipa inglesa, abriu o marcador (24') com um golaço de fora de área. No entanto, o Dortmund acabou por dar a volta ao resultado ainda antes do intervalo com Malen a marcar dois golos em dois minutos (43' e 44'). Antony (52') ainda empatou o jogo logo no início da segunda parte, mas Moukoko (71') acabou por fixar o resultado final em 3-2, numa altura em que Bruno Fernandes já estava em campo - o médio internacional português entrou aos 61' para o lugar do holandês Van de Beek.O Manchester United já participou em seis particulares nesta pré-temporada. Enquanto que a equipa inglesa venceu três e perdeu três, o Dortmund ganhou todos os cinco particulares realizados até ao momento.