Golden Boy: E o vencedor é De Ligt

Matthijs de Ligt é o vencedor do prémio Golden Boy, atribuído pelo jornal italiano 'Tuttosport, deste ano. O defesa holandês do Ajax, de 19 anos, é assim eleito o melhor futebolista sub-21 do Mundo.De Ligt, que sucede a Mbappé, vencedor do ano passado, venceu a concorrência: Justin Kluivert (Roma), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Vinicius Jr. (Real Madrid) e Patrick Cutrone (AC Milan) eram os outros finalistas.Recorde-se Renato Sanches foi o vencedor do prémio Golden Boy em 2016, tornando-se no primeiro português a ser distinguido com o galardão.