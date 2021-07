Goleada atrás de goleada: assim tem sido a pré-temporada do Spartak Moscovo de Rui Vitória

Goleada atrás de goleada. Tem sido assim a pré-temporada do Spartak Moscovo de Rui Vitória, o adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

À exceção dos dois primeiros particulares, onde a equipa agora orientada pelo treinador português perdeu (1-2) frente ao Neftci Baku, campeão da última edição do campeonato do Azerbaijão, e empatou (2-2) diante do Bravo, da Eslovénia, o Spartak Moscovo nunca mais tirou o pé do acelerador.

Nos últimos quatro jogos de preparação, a equipa de Rui Vitória goleou nos quatro (17 golos marcados e três sofridos), tendo conquistado ainda o Torneio de Moscovo.

O Spartak Moscovo arranca o campeonato russo no próximo sábado, dia 24, na deslocação ao Rubin Kazan. Já o Benfica disputa a primeira jornada da Liga Bwin apenas em agosto.