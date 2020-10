Goleada à antiga: Ajax bate Venlo por 13-0!

Goleada histórica do Ajax. A equipa de Amesterdão foi este sábado ao reduto do Venlo vencer por 13-0 (!) em partida da 6.ª jornada da liga holandesa e assumiu, de forma provisória, a liderança isolada da classificação.





O emblema de Amesterdão estabeleceu assim a maior goleada da história do campeonato holandês, ao quebrar um registo próprio que durava desde... 1972, quando os Godenzonen despacharam o Vitesse por 12-1 com quatro golos da lenda Johann Cruyff.Hoje, ao intervalo, o Ajax já vencia por 4-0 e no início da segunda parte a expulsão de Christiaan Kum, defesa do Venlo, tornou tudo ainda mais fácil e abriu caminho a mais 9 golos para um resultado 'à moda antiga'.Lassina Traoré, com cinco golos, foi a principal figura da formação orientada por Erik Ten Hag, que neste jogo marcou mais golos do que nos 5 anteriores (11). Huntelaar e Ekkelenkamp bisaram, Lisandro Martínez, Tadic, Daley Blind e Antony completaram a folha de marcadores.(notícia atualizada às 16h31)