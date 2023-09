Golo aos 90'+10 evita derrota do Al Hilal de Jorge Jesus na estreia na Champions Asiática

O Al Hilal, orientado por Jorge Jesus, empatou em casa (1-1) com o Navbahor na 1.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões Asiática. Tabatadze marcou, aos 52', o único golo do vice-campeão do Usbequistão mas Ali Al Bulayhi evitou, aos 90'+10, a derrota da formação saudita. Rúben Neves e Neymar foram titulares, com o internacional português a ser substituído aos 89 minutos.Na próxima ronda, o Al Hilal vai ao terreno dos iranianos do Nassaji Mazandaran, que hoje triunfaram no terreno do Mumbai City, por 2-0, liderando por isso o grupo. Refira-se que os vencedores dos 10 grupos, assim com os três melhores de cada uma das regiões (Este e Oeste) apuram-se para os oitavos de final.Recorde-se que, no grupo C, o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo entrou com o pé direito com um triunfo claro por 3-0 sobre os uzbeques do OKMK.