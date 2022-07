Golo de Haaland na estreia pelo Manchester City dá vitória frente ao Bayern Munique

O Manchester City venceu, na madrugada deste domingo, o Bayern Munique (1-0), num particular disputado em Green Bay, nos Estados Unidos, e onde o único golo da partida foi apontado por Erling Haaland, reforço da formação inglesa.Num jogo amplamente dominado pelos citizens e que contou com a titularidade de Bernardo Silva e João Cancelo, não foi preciso esperar muito para ver o avançado norueguês - que apenas atuou cerca de 40 minutos - a fazer a diferença: aos 12', De Bruyne deixou a bola em Grealish com um grande passe, e o extremo inglês fez um cruzamento tenso para a pequena área dos bávaros, onde Haaland só teve de encostar para o fundo da baliza de Neuer Após o tento do ponta-de-lança, a partida foi interrompida durante mais de uma hora na sequência de uma tempestade. Depois disso, foram disputadas duas partes de 40 minutos cada.De referir ainda que Sadio Mané, o reforço mais sonante do Bayern, esteve ausente do jogo devido a um problema muscular. O senegalês, de resto, foi autorizado a voltar para Munique.Bayern Munique e Manchester City voltam a entrar em campo nas finais da Supertaça alemã e inglesa: os bávaros defrontam o Leipzig no próximo sábado, dia 30, no mesmo dia em que os citizens encontram o Liverpool.