Golo de Sérgio Oliveira coloca Galatasaray à condição na liderança do campeonato turco

Sérgio Oliveira foi determinante este sábado no triunfo (1-0) do Galatasaray na visita ao reduto do Rizespor, em jogo a contar para a 10.ª jornada do campeonato turco. O médio internacional português começou a partida no banco de suplentes, foi lançado no arranque da segunda parte e 23 minutos depois (69'), apontou o golo que ditou o resultado final, após passe de Mauro Icardi.

Com este resultado, o Galatasaray assume provisoriamente a liderança da prova, com 28 pontos ao fim de 10 jornadas, esperando agora pelo resultado do Pendikspor-Fenerbahçe para saber se irá entrar na próxima jornada ainda na liderança da tabela.