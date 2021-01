Gonçalo Paciência: «Não mostrei muito respeito na situação do polvo»

Gonçalo Paciência ia aos treinos com o pai, Domingos, é afilhado de Vítor Baía e via os jogos com os Super Dragões. Em 2018, jogou meia época na equipa principal do FC Porto e foi campeão. Agora está na Alemanha - joga no Schalke 04 por empréstimo do E. Frankfurt - e quer chegar a um Europeu ou Mundial. Em entrevista à revista Sábado, nas bancas esta quarta-feira, o avançado português foi questionado sobre se era capaz de usar o símbolo do Benfica ou do Sporting.





"Há toda esta rivalidade, mas eu chego à Seleção e passo bons momentos com jogadores do Benfica e do Sporting, somos amigos. Acima de tudo, pode fazer-se sempre tudo mas com muito respeito. Eu não mostrei muito respeito naquela situação do polvo [na comemoração do título do FC Porto, bateu num polvo de boneco por analogia ao Benfica]. Influenciamos muita gente e temos de parar para pensar nos exemplos que damos", disse.