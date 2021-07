Gonçalo Silva ruma aos polacos do Radomiak Radom

O defesa central português Gonçalo Silva, que capitaneava o Belenenses SAD, da Liga, foi esta quarta-feira oficializado como reforço dos polacos do Radomiak Radom, horas após se ter despedido do conjunto lisboeta.

O clube polaco, em que também atuam os portugueses Filipe Nascimento e Luís Machado e que ascendeu este ano ao principal escalão futebolístico do país, anunciou que o vínculo com Gonçalo Silva é válido para as próximas duas temporadas.

Gonçalo Silva, de 30 anos, tinha anunciado, horas antes, a sua saída dos 'azuis', para "abraçar um novo desafio e tentar ser tão feliz" como foi no Belenenses SAD, onde passou seis temporadas, nos quais apontou seis golos e efetuou quatro assistências.

"Chegou o momento de partir, de abraçar um novo desafio e tentar ser tão feliz como fui aqui, porque, no final de tudo, apenas contam os momentos bons, os que vivi ao vosso lado, vestido de azul", expressou o futebolista, através das redes sociais, num vídeo acompanhado de imagens de alguns momentos ao serviço do Belenenses SAD.

O experiente defesa lembrou que chegou ao clube "para defender um dos maiores símbolos nacionais" e é isso que vai "levar para sempre", destacando "a inesquecível qualificação para a Liga Europa" e "uma vitória em Alvalade ao fim de 62 anos".

"Tudo o que eu possa dizer neste momento será redutor perante o que aqui vivi. Cheguei um menino e foi aqui que me tornei homem. Só Deus sabe o prazer que senti cada vez que defendi estas cores e a honra que tive por envergar uma braçadeira que representa tanta história e tantas conquistas", começou por dizer o atleta, no vídeo.

Formado no Barreirense, Gonçalo Silva representou também, enquanto sénior, o Lousada, o Atlético CP e o Sporting de Braga, onde jogou maioritariamente pela equipa B, tendo feito apenas uma partida pela formação principal, antes de rumar a Belém.

"O Gonçalo só existe porque o Belenenses assim permitiu e espero que o Belenenses esteja orgulhoso por tudo o que o Gonçalo cá fez", sublinhou o futebolista, que terminou a mensagem de despedida a realçar: "Fui, sou e serei sempre Belenenses".

Entre as saídas oficializadas nos 'azuis', que terminaram a última edição da I Liga em 10.º lugar, com 40 pontos somados, encontram-se também os guarda-redes Kritciuk (Gil Vicente) e André Moreira (Grasshoppers, da Suíça), os defesas Tiago Esgaio (Sporting de Braga) e Rúben Lima (Famalicão) e os avançados Miguel Cardoso (de regresso aos russos do Dínamo de Moscovo, após empréstimo) e Silvestre Varela.

No capítulo das contratações, o conjunto lisboeta reforçou-se, até ao momento, com o médio internacional brasileiro Sandro e com o avançado Pedro Nuno (ex-Moreirense), tendo também renovado os contratos com o defesa direito Diogo Calila, o central nigeriano Chima Akas e o avançado Francisco Teixeira, tal como com o treinador Petit.