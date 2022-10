Gonzalo Higuaín anuncia final de carreira: «Chegou o dia de dizer adeus ao futebol»

Gonzalo Higuaín anunciou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, que vai terminar a carreira de futebolista no final da época na MLS, campeonato norte-americano."Chegou o dia de dizer adeus ao futebol, uma profissão que me deu tanto e sinto-me privilegiado por tê-la vivido com os seus bons e não tão bons momentos", revelou, algo emocionado.O internacional argentino, de 34 anos, representa o Inter Miami desde 2020 e tem, pelo menos, mais dois jogos pela frente na fase regular da prova. A equipa norte-americana pode ainda conseguir o apuramento para o playoff de campeão - ocupa nesta altura o último lugar que dá acesso a essa fase da prova - o que atrasará a reforma do avançado em mais alguns encontros.Higuaín iniciou a carreira no River Plate, tendo ainda somado passagens por Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milan e Chelsea, terminando agora no clube de Miami. Internacional pela seleção argentina em 75 ocasiões, entre 2009 e 2018, o avançado contabiliza 31 golos com a camisola da albiceleste.