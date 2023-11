Governo colombiano confirma que pais de Luis Díaz foram raptados pelo grupo criminoso ELN

#ATENCION Gobierno Nacional confirma que el padre de Luis Díaz está secuestrado por el ELN pic.twitter.com/4a59XNxMwJ — Emisoras ABC (@EmisorasABC) November 2, 2023

O Governo colombiano emitiu um comunicado a confirmar que os pais de Luis Díaz foram raptados pelo Exército de Libertação Nacional (ELN), uma das organizações criminosas mais poderosas da América Latina que atua na Colômbia e Venezuela. Na nota assinada por Otty Patiño, responsável pela negociação com o grupo guerrilheiro, o Governo daquele país exige a libertação do progenitor do avançado do Liverpool e sublinha que a organização é responsável por "garantir a sua vida e integridade", referindo que irá colocar em prática "todas as ações necessárias".É ainda referido que o sequestro é uma prática "criminosa e que viola o direito internacional humanitário" e que devem ser cumpridos os acordos de paz. Recorde-se que os país do ex-FC Porto foram surpreendidos na noite de sábado por homens armados quando se encontravam numa bomba de gasolina, sendo que os criminosos acabaram por se apoderar do veículo onde os pais do jogador seguiam. A mãe acabou por ser libertada horas depois.