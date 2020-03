Governo holandês força suspensão da Liga de futebol

O governo dos Países Baixos anunciou hoje a suspensão do campeonato profissional de futebol, bem como o cancelamento do jogo particular com a Espanha, que estava previsto para 29 de março, em Amesterdão, devido ao Covid-19.

As medidas de suspensão aplicam-se até 31 de março a todos os eventos com mais de 100 espetadores, o que incluiu os jogos das duas próximas jornadas campeonato, onde atua o internacional português Bruma, no PSV Eindhoven.

O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro holandês, Mark Rute, referindo que a medida abrange museus, salas de concertos, teatros, clubes e competições desportivas.

Um cenário que vem mudar o que a Federação holandesa de futebol tinha dito na quarta-feira, quando o diretor Eric Gudde referiu que o campeonato principal continuaria "dentro do possível" e "com público" nas bancadas.

Além do particular com a Espanha, em 29 de março, em Amesterdão, é cancelado também, três dias antes, em 26, o jogo frente aos Estados Unidos, agendado para o sul do país, em Eindhoven.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal.

Nos Países Baixos registaram-se até ao momento 614 casos de pessoas infetadas e cinco mortes.