Grécia: Gil Dias 'engorda' clã do Olympiacos

Gil Dias vai transferir-se do Nottingham Forest para o Olympiacos, aí reforçando o clã português constituído por Pedro Martins, José Sá, Roderick Miranda e Daniel Podence. Cedido pelo Monaco ao clube do Championship até ao final da época, o extremo de 22 anos ‘abrevia’ esse mesmo vínculo e muda-se para um emblema que lhe permite lutar por troféus. O ‘patrão’ continua a ser o mesmo, o armador Evangelos Marinakis, proprietário do Nottingham Forest e do Olympiacos.

O Monaco é o dono do passe de Gil Dias, mas até ao momento tem preferido colocá-lo a rodar para ganhar ‘calo’. Desde que assinou até 2022 pelo clube do principado, o atacante regista passagens por Varzim, Rio Ave, Fiorentina e Nottingham Forest, atual 9º classificado no Championship. Contabiliza 23 jogos (e um golo) esta época, mas já não atua desde 26 de dezembro, tendo falhado os últimos quatro jogos do Nottingham Forest. Já não vai, assim, ser dirigido por Martin O’Neill, que se estreia hoje no banco dos reds por ocasião da receção ao Bristol City.

Pedro Martins quer Gil Dias por este, sendo canhoto, ter capacidade para desenhar diagonais a partir do lado direito, onde atua preferencialmente. O treinador português acredita que o recruta do Nottingham Forest pode fazer a diferença, mesmo contando já com cinco jogadores no sector atacante: Daniel Podence, Christodoulopoulos, Ahmed Hassan, Miguel Guerrero e Dimitros Manos. Atual 2º classificado a 8 pontos do líder PAOK, o Olympiacos enfrenta hoje o Giannina, a contar para 17ª ronda, tendo Pedro Martins convocado José Sá, Roderick Miranda e Daniel Podence. "Quero fazer muitos golos e assistências em 2019. Quero vencer a Liga e a Taça", anota Daniel Podence. Um ótimo tónico para Gil Dias...