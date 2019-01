Grécia: Gil Dias oficializado como reforço do Olympiacos

O Olympiacos, de Pedro Martins, tornou esta quinta-feira oficial a aquisição do futebolista português Gil Dias, por empréstimo dos franceses do Mónaco, que já o tinham emprestado no início da época aos ingleses do Nottingham Forest, do Championship.Gil Dias tem 22 anos, é avançado, internacional sub-21 por Portugal, e participou esta época em 24 jogos pelo Nottingham Forest, tendo marcado um golo.Contratado pelo Mónaco na época 2014/15 ao Sporting de Braga, onde alinhava na equipa B, tem sido sucessivamente emprestado pelo clube do Principado, passando pelo Varzim 2015/16, pelo Rio Ave, em 2016/17, pela Fiorentina, em 2017/18, e pelo Nottingham Forest, no início da época em curso.Desta vez, e como já tinha sido noticiado , o jovem avançado é emprestado aos gregos nesta janela de transferências, onde se vai juntar aos seus compatriotas José Sá, Roderick Miranda e Daniel Podence, além do treinador Pedro Martins. O jogador chegou esta-quinta feira a Atenas.