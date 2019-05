Grécia: Miguel Cardoso leva Daniel Correia para o AEK

A aposta em Daniel Correia como treinador de guarda-redes é a grande novidade da equipa técnica que Miguel Cardoso está a formar para encarar o desafio de comandar o AEK Atenas nas próximas duas temporadas.O eleito que aceitou acompanhar Cardoso neste desafio na liga helénica trabalhou com José Peseiro no Sporting e V. Guimarães, apenas para mencionar as experiências mais recentes. Tem ainda um passado de trabalho reconhecido na estrutura do FC Porto, tendo criado uma ligação forte com Luís Castro, de quem esteve ao lado tanto na equipa B como na formação principal.O núcleo duro de Miguel Cardoso será ainda constituído pelo adjunto Nuno Baptista, o analista Francisco Costa e o preparador-físico António Calado. Está ainda a ser preparada a inclusão de mais um elemento, sendo requisito essencial que tenha identificação plena com a liga grega. Em relação à equipa técnica que o acompanhou no Celta de Vigo, Jorge Maciel fica agora livre para abraçar novos projetos.Recorde-se que o AEK e Miguel Cardoso acertaram uma ligação até 2021 que deverá ser oficializada no final desta semana.