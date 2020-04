Grécia: Olympiacos arrisca descida de divisão por corrupção e Sá Pinto pode ser banido

O relatório do comité de ética da federação grega de futebol propõe que o Olympiacos e o Atromitos desçam à 2ª Divisão (e paguem uma multa de 3 M€) na sequência da alegada manipulação do resultado ocorrida no encontro entre ambos disputado a 4 de fevereiro de 2015 (2-1 a favor da equipa do Pireu).





Por seu turno, Vangelis Marinakis, presidente do Olympiacos, pode ser irradiado do futebol. Treinador à altura do Atromitos, Ricardo Sá Pinto arrisca-se, segundo a ‘Gazzetta’, a ser banido para sempre do futebol da Grécia, caso seja considerado um dos culpados no alegado esquema. Ele é uma das 15 pessoas singulares cujos nomes são citados no processo.Esta é apenas uma sugestão do comité de ética e não uma decisão, sublinha a ‘Gazzetta’, dando a entender tratar-se somente do início de uma investigação. Ainda não está decidido se existirá sequer um julgamento. Qualquer veredicto será sempre passível de recurso, no limite até ao Tribunal Arbitral do Desporto.O treinador luso tem vindo sempre a clamar inocência. "No passado, enquanto treinador do Belenenses, desloquei-me de livre vontade à Grécia, onde declarei que desconhecia o caso e que nada tinha a ver com os alegados factos. Sou completamente alheio a este assunto", frisou Sá Pinto em novembro de 2017