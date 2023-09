Grécia: Pedro Amaral assinou pelo Lamia até ao final da temporada

O lateral-esquerdo formado no Benfica, Pedro Amaral, está de volta à Grécia, onde já jogou em 2018/19, no Panetolikos e por empréstimo dos encarnados. Desta feita, vai representar o Lamia, atual 9.º colocado, por quem assinou um contrato válido até ao final da presente época.Pedro Amaral estava sem clube depois de, na segunda metade da temporada passada, ter representado o Al Khaleej, da Arábia Saudita, onde foi treinado por Pedro Emanuel e teve o também português, Fábio Martins, como colega de equipa. Fez 15 jogos, tendo marcado um golo e feito uma assistência.Além de Benfica B, Panetolikos e Al Khaleej, o defesa, de 26 anos, também jogou três épocas e meia no Rio Ave, onde mais se destacou. Agora, abraça uma nova aventura no estrangeiro.